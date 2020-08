Unga stod för hälften av covid-fallen

Många som smittats av covid-19 i sensommar har varit unga personer.

Hälften av de som smittades av covid-19 under sensommaren mellan 29 juni-16 augusti ska ha varit under 40 år. Totalt smittades 4150 personer under perioden, 25 procent var mellan 20-29 och 25 procent mellan 30-39 visar Region Stockholms siffror som SVT Stockholm sammanställt.

Även personer under 10 år har drabbats av covid-19, det 38 fall registrerade mellan 0-9 år. 236 fall rör unga mellan 10-19. Den största gruppen som drabbats av covid-19 är just mellan 20-29, totalt drygt 1000 personer och 30-39 år var strax under 1000 personer.

Folkhälsomyndighetens siffror över antalet smittade på kommunnivå kommer senare under dagen. Den senaste siffran för kommunen rör sex personer som smittats. Kommunen har legat på låg nivå senaste månaden med färre än tio fall.