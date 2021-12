Unga får sin del av julmarknaden

Unga UF-företagare får en plays på Julmarknaden och nu på söndag är det sista gången som man får chans att handla från företagen.

Sigtuna stads julmarknad har i år bjudit in UF-företagen från kommunen för att de ska få möjlighet att visa upp, marknadsföra och sälja sina produkter. Första gången som UF klev in på julmarknaden var 2018 och den är nu fullbokad meddelar Anna Lakmaker, VD på Destination Sigtuna. Unga julmarknaden finns i anslutning till stadshotellet.

– I år har vi den stora glädjen att totalt ha över 50 stycken UF-företag under den del av julmarknaden som kallas Unga Julmarknaden. Det är nytt rekord och det är mycket positivt att vi genom vårt sociala hållbarhetsarbete kan stötta så många unga företag. Genom att ge dem möjligheten att vara en del av vår välbesökta julmarknad får dom öva på både marknadsföring, bokföring och kundmöten, en viktig erfarenhet att bära med sig, säger Anna Lakmaker