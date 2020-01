Under hundra inbrott

Inbrottsstatistiken för 2019 är klar och det stannade på under 100 inbrott i kommunen.

Sigtuna kommun drabbades 2019 av 93 inbrott, fullbordade och försök. Det är klart under 2018 års siffra som var 115 och rekordåret 2017 med 189 stycken. Grannsamverkarna i kommunen hade som mål att komma under 100 inbrott vilket är nått. En bidragande orsak till minskningen av inbrott under året har varit att polisen plockat in en liga, bland annat några som greps under hösten samt en fungerande och växande grannsamverkan runt om i kommunen.

Grannsamverkarnas ordförande David Lundqvist gläds över siffrorna:

– Det vi önskade inträffade. Det blev under 100 bostadsinbrott 2019. 22 procent mindre än 2028 och 51 procent mindre än rekordåret 2017, säger han i ett kort uttalande.