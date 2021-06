Under 40 fall den gångna veckan

Inte sedan vecka 43 har det varit under 40 covidfall i kommunen, nu är antalet fall för vecka 21 37 stycken.

Antalet konstaterade fall av covid-19 minskar för sjätte veckan i följd och när nere på 37 stycken för vecka 21. Det är mer än en halvering jämfört med för två veckor sedan. Totalt under hela pandemin har nu 4531 kommuninvånare konstaterats smittade med covid-19 och cirka 110 har avlidit. Av grannkommunerna hade både Bro och Vallentuna färre fall medan Väsby hade fler. I hela region Stockholm var det bara strax under 1500 som hade provtagits med viruset. Ytterligare sju rapporterades avlidna förra veckan och totalt under pandemin har 4334 stockholmare mist livet.

Tidigare i veckan meddelade Region Stockholm att man reviderat rekommendation för att minska smittspridningen. FHM har sedan 1 juni lättat på restriktionerna, bland annat tillåts publik på idrottsevenemang.