Två medaljer för Yolanda på SM

Yolanda Ngarambe tog från Märsta tog silver på 800 meter och brons på 1500 meter i samband med SM i Borås i helgen. Hon var nöjd med att vara tillbaka efter problem med hälarna. Yolanda tävlar för Tureberg och har en tid varit bosatt i USA och tränat där.

Heading home with 🥈&🥉in the 800/1500 from the Swedish National Championships. Most importantly my Achilles survived and thrived thru 4 races in 3 days. Mind and body were strong. WE BACK baby!! 🚀

— Yolanda Ngarambe (@yolleboll) August 29, 2021