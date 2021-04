Tusentals lediga tider för vaccinering

Det finns gott om lediga tider för 75+ som ska vaccineras meddelar Region Stockholm.

Mottagningar som vaccinerar mot covid-19 för Region Stockholms räkning har över 6600 lediga tider. Det är fyra mottagningar i Älvsjö, Solna, Täby och Stockholms innerstad som har tider. Dessa är öppna för personer födda 1946 eller tidigare och man bokar in sig via appen Alltid öppet. Ska man boka så behövs Mobilt Bank-id.

– Det är husläkarmottagningarna som är basen i vaccinationen mot covid-19 och de fyra vaccinationsmottagningarna som öppnat är ett komplement till dessa. Husläkarmottagningarna har hög kapacitet och registrerade under vecka 13 cirka 46 000 vaccinationer, där merparten var gruppen 75 till 79 år, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Flest lediga tider finns i Täby och Älvsjö. Solna och Stockholm har också lediga tider men inte i samma omfattning.