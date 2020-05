Tryggare att anmäla båtolyckor

Nu blir det smidigare att anmäla båtolyckor då SOS-appen samlar in geografiska punkter ute till sjöss.

SOS-appen som lanserades förra året har efter drygt åtta månaders drift två miljoner användare i Sverige. Syftet är att ge allmänheten snabb, relevant och pålitlig information om akuta händelser i ens närhet. Utöver det kan man också anmäla olyckor till SOS-alarm via appen och den geografiska positionen hamnar direkt hos operatörerna.

Genom ett samarbete med Sjöfartsverket kan nu även båtrelaterade olyckor aviseras via appen:

– Genom information i appen hoppas vi öka människors trygghet och säkerhet. Appen blir en extra trygghet när man behöver ringa 112, dels för att den hjälpsökandes position skickas till SOS Alarm, dels för att andra båtar kan se att det har inträffat en olycka i närheten, säger Maria Khorsand, VD hos SOS Alarm

Varje år är drygt två miljoner svenskar ute på sjön under fritiden och 2000 larm handlade om båtrelaterade incidenter. Sigtuna är en båttät kommun med flera hamnar och ett rikt sjöliv.

– Sommarmånaderna innebär högsäsong för vår sjö- och flygräddningsverksamhet, något som också går hand i hand med fritidsbåtssäsongen. Se därför till att alltid bära flytväst ombord och glöm inte att informera någon i din närhet om dina planer. Ett annat konkret tips är att ladda hem 112-appen. När du larmar SOS Alarm via appen skickas också din exakta position per automatik. Det kan underlätta avsevärt vid en räddningsinsats, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral.