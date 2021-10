Trots släppta restriktioner – Långt kvar till normalläget

Sigtuna kommuns invånare är trots att restriktioner och rekommendationer hävts fortfarande inte ute i samhället som vanligt.

I slutet av september släppte FHM på restriktioner och rekommendationer gällande trängsel och folksamlingar. Men trots det har kommuninvånarna inte återgått till det normala enligt siffror från Googles rörelserapport under pandemin. Närmast det normala är det i shopping och apotek där antalet besök är sju procent under det normala. Besök till parker är hela 27 procent under och till kollektivtrafik är det 38 procent under det normala. Var fjärde kommuninvånare har heller inte återgått till sin arbetsplats.

I jämförelse med andra kommuner så är det inga unika siffror för Sigtuna kommun, i Väsby är mer än var fjärde arbetande fortfarande inte på plats fysiskt. Väsby har tappat var femte resenär i kollektivtrafik dessutom. Men shopping och nöje ligger nio procent över det normala, i Sigtuna är samma siffra minus 21 procent.