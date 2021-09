Tredje dos till äldre

Nu kommer äldre födda 1941 eller tidigare att få möjlighet till en tredje dos mot covid-19.

Personer med hemtjänst och hemsjukvård samt de som är födda 1941 eller tidigare om det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin kommer att erbjudas en tredje dos från Region Stockholms sida.

– De som bor vid ett äldreboende är vår högst prioriterade grupp. Första vaccinationerna på SÄBO kommer att starta i början av nästa vecka. Det kommer även att finnas möjlighet för medarbetare vid SÄBO som ännu inte är fullvaccinerade att vaccineras samtidigt som de boende vaccineras, säger vaccinsamordnare Magnus Thyberg.

På måndag kommer bokningen för 80-plussare att öppna, man kan boka både via App eller via telefon. Har man inte vaccinerat sig med varken första eller andra dosen så kan man boka in den också. Ytterligare någon vecka senare kan man vaccinera sig på vårdcentral.

– Till skillnad från våren 2021 när de här grupperna erbjöds vaccin först finns det nu gott om vaccin och god kapacitet att vaccinera de här grupperna. Därför väntar vi oss att det ska kunna ske relativt fort för den som önskar få sin tredje dos, säger Magnus Thyberg.