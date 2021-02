Tre konkurser i kommunen

Näringsliv Hotell Kristina fyllde i år 30 år men firandet fick i praktiken ställas in på grund av coronapandemin: - För oss, som för alla andra, har 2020 gått till historien, som ett år där vi planerat in mängder av kul och spännande event som James Bond-premiär, Nyårsfest, kul After Work och härliga festmiddagar för att just fira våra 30 år som hotell. Sen fick vi tänka om och anpassa mycket. Och därefter ställa in. Nu blickar vi framåt istället och ser bara möjligheter och chanser att fira när läget förbättras, berättar VD Ewa Wikland.