Travprofilen har avlidit

Travprofilen Jim Frick som bodde i Sigtuna har avlidit: - De senaste veckorna har Jim legat på sjukhus och läget har hela tiden försämrats. I dag (lördag, reds anm) tvingades han ge upp kampen mot sjukdomen, säger sonen Daniel Frick till Expressen.

Jim Frick som flyttade in till Sigtuna 2017 har nu avlidit efter en tids sjukdom. Jim blev 68 år. Han är en av de allra största inom svensk travsport och invald i travets hall of fame. 2010 var han med om en allvarlig incident i sambandet travtävling där han kastades ur culkyn. De senaste åren rehabiliterades han på WE i Sigtuna stad och gjorde stora framsteg.

I höstas diagnostiserades han med prostatacancer skriver Expressen och på lördagen avled han. Han blev 68 år gammal.

– Vi i familjen kommer att sakna en stark personlighet som in i det sista inte var rädd för att göra sin röst hörd, hälsar Daniel Frick och resten av familjen, via Expressen.

Frick blev champion 51 gånger och tog 5000 segrar med olika hästar sedan 1971. Han vann även stora lopp i Italien och Frankrike enligt Expressen.