Trängselskatten pausas inte

Trängselskatten kommer inte att pausas, i alla fall inte just nu.

Kommuninvånare har vädjat till regeringen att pausa trängselskatten eftersom SL avråder från att åka med dem och fler tvingats ta bil till sina jobb istället.

Men det blir ingen paus just nu i alla fall, rapporterar SVT Nyheter. Trots att Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna officiellt varit för en paus.

– Vi är beredda att titta på alla förslag som kommer upp. Just nu har vi inget förslag som gäller trängselskatten. Vi vet inte om det kommer senare, men vi har inget sådant förslag vi arbetar med nu. Men vi har aldrig sagt att sådana förslag inte kan bli verklighet, utan vi får se. Men just nu är det inte aktuellt, sa statsminister Stefan Löfven på en presskonferens enligt SVT.