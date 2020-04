Trafikregionrådet besökte Märsta

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) besökte Transdevs depå i Märsta för att ta del av hur nya busschaufförer från andra bolag hämtats in till S-trafiken.

55 busschaufförer från Flygbussarna och Merresor har hämtats in till Transdev under coronakrisen för att köra i kollektivtrafiken:

– Just nu pågår mängder av liknande initiativ runt om i hela länet. Det är imponerande att här se hur Transdev, Flygbussarna och Merresor här har varit innovativa i att säkra kollektivtrafiken i Sigtuna över en svår tid, säger Kristoffer Tamssons (M), trafikregionråd.

Tamsons besökte Märsta med anledning av initiativet att plocka in chaufförer från andra bolag. Nu är det ute i kollektivtrafiken inte bara i Sigtuna utan resten av länet.

– Initiativet vi har med Flygbussarna och Merresor är viktigt för att vi ska fortsätta utveckla trafiken mitt i dessa oroliga tider. Det känns fantastiskt att se att kollegor inom Transdev och inom branschen arbetar tillsammans för att se till att de som behöver, kan resa. Jag ser fram emot att välkomna ännu fler nya bussförare och jag tackar så klart alla mina förare som gör en fantastisk insats varje dag, säger Niclas Flodin, Affärschef Märsta hos Transdev.