Torgfest i Stadsängarna

Sigtuna Stadsängar arrangerade torgfest under söndagen med vilket var välbesökt av både de nya stadsängsborna samt andra kommuninvånare.

Sigtuna Stadsängar bjöd in till Torgfest under söndagen. Stadsängarnas näringsidkare höll fina event, föreningslivet visade upp sig och det grillades korv samt kördes tåg mellan stan och stadsängarna. Över 500 korvar bjöds det på ute på torget, Sigtuna Bike Arena invigdes, det fanns tävlingar i Skierg hos träningsanläggningen WE samt att padel var öppet för spela hela dagen. Guiderna ”Torpargummorna” berättade om Stadsängarnas historia.

Bostadsutvecklarna var också med och berättade om bostadsprojekten, E.On visade upp landets mest hållbara värmeanläggning som nyligen tagits i bruk. Syftet med Torgfesten var att bostadsutvecklare, företagare, verksamheter, besökare och invånare ska kunna träffas och ha en fin dag i vad som beskriv som ”Sveriges mest hållbara stadsdel”.