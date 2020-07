Tiotusentals skippar biljetten på pendeltåget

Tiotusentals hoppar över spärrarna in till pendeltågen utan att lösa biljett uppger SL.

SL pausade helt alla biljettkontroller i våras när pandemin bröt ut, därefter skickades kontrollanter ut på vissa planer och knytpunkter i länet. Nu meddelas att det blir ordinarie kontroller från och med i morgon onsdag.

– Man måste alltid ha giltig biljett när man åker med SL, det gäller även under coronapandemin. Men det har många struntat i då vi inte haft den systematiska biljettkontrollen igång. När vi nu återupptar biljettkontroller sker det på ett sätt där risken för smittspridning är ytterst liten, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör vid SL.

SL uppger att man under pandemin förlorat 100 miljoner kronor i uteblivna biljettintäkter. Bara under 2019 förlorade man 270 miljoner och biljettkontrollerna är en viktig del i att bekämpa fuskåkandet. I år har det 80 000 personer som hoppade över pendeltågsspärrarna och just fuskandet på pendeln har fördubblats jämfört med maj och juni förra året.

– Vi behöver våra biljettintäkter för att kunna köra trafiken i full omfattning, och vi delar också budget med sjukvården i Region Stockholm. Bara det faktum att vi har biljettkontrollanter ute gör att benägenheten att betala för sig ökar, uppger Fredrik Cavalli-Björkman.