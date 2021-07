Tio smittade i kommunen

Vecka 26 var det tio kommuninvånare som konstaterades smittade med covid-19 enligt FHM.

FHM har presenterat siffrorna för vecka 26 och där framgår att tio kommuninvånare smittats med covid-19, det är en ökning med ett fall jämfört med vecka 25, men antalet smittade är på ungefär samma nivå de senaste tre veckorna. Totalt i kommunen under pandemin har 4625 personer smittats och cirka 110 avlidit. Antalet avlidna har minskat kraftigt sedan i våras. Totalt i kommunen har strax under 10 procent povtagits med covid-19. Som märsta.nu rapporterade tidigare i veckan var det strax under 400 smittade i hela Region Stockholms 26 kommuner.