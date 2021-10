Terminal 2 öppnar under oktober

Terminal 2 på Arlanda ska öppna för kommersiell trafik för första gången sedan pandemin lamslog flyget för 18 månader sedan.

Med anledning av att antalet resenärer ökat till och från Arlanda har Swedavia beslutat att öppna upp Terminal 2, under pandemin har bara Terminal 5 varit öppen för all trafik, inrikes och utrikes.

– Vi såg en trafikökning i somras, och vi ser att ökningen håller i sig. Vi har också flera nyetableringar på Arlanda under hösten och ser därför att det finns ett behov av att utöka kapaciteten, säger Robert Pletzin, presschef på Swedavia, till Dagens Nyheter.

De flygbolag som kommer trafikera Terminal 2 i nuläget är KLM, Air France, Transavia, Easyjet och Czech airlines. Etableringar av Ryanair med start under hösten kommer också bidra till mer trafik samt satsningar från Finnair.

– I takt med att världen öppnar upp och restriktionerna lättas, både i Sverige och på annat håll, så ser vi att resandet kommer tillbaka. Men vi är ändå långt ifrån ett normalläge, fortsätter Robert Pletzin enligt DN.

Under juli och augusti var det 1,5 miljoner resenärer via Arlanda, det är 60 procent under normalläget. Swedavia kommer dimensionera upp verksamheten baserat på antalet resenärer. Butiker och restauranger öppnar även upp i samband med att Terminal 2 tas i bruk.