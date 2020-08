Taxi körde in i biltvätt

En taxibil körde av en olyckshändelse in i en biltvätt på Arlanda.

Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till taxiremoten på Arlanda under morgonen. En taxi hade kört in i en tvätthall. Enligt polisen ska det hela varit en olyckshändelse. Chauffören kom åt gaspedalen istället för bromsen och for in i tvätten. Ingen person skadades fysiskt men chauffören ska ha varit chockad.