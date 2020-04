Swedavia sänker hyror på Arlanda

Verksamheter som hyr på Arlanda får sänkta hyror av statliga flygplatsägaren Swedavia.

Swedavia kommer att sänka hyrorna med upp till 50-procent för aktörer som hyr av dem på Arlanda.

– Vi är måna om våra samarbetspartners och vi insåg tidigt att situationen skulle bli väldigt tuff för många hyresgäster. Därför valde vi redan i mars, innan stödpaketet, att ta bort minimihyran för våra restauranger och butiker. Tack vara regeringens stödpaket kan vi nu både fortsätta och utöka vårt stöd, säger Charlotte Ljunggren, direktör Marknad & Kommersiell utveckling Swedavia.

Arlanda har tappat nästan allt sitt flöde och den kommersiella delen står helt still. Under morgonen gick krögaren Pontus Frithiof ut i SVT Morgonstudion och berättade att hans verksamheter på Arlanda tappat 98 procent av intäkterna. Under en begränsad tid kan aktörer inom handel, mat och dryck få hyresnedstäänhing med 100 procent.

– Hela branschen och även Swedavia är i en ytterst utmanande situation. Vi står i princip utan rörelseintäkter och tappar just nu cirka 500 miljoner kronor i intäkter varje månad, men är samtidigt också beroende av våra partners och hyresgästers fortlevnad.