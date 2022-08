Summer Squeeze utökas till två dagar

Sigtuna Summer Squeeze är tillbaka för tredje gången och för första gången är det ett pandemifritt evenemang: - Jag ser fram emot att möta Sigtunapubliken med den gamla ruinen som inramning. Min sommar har varit fylld av spelningar över hela Sverige och Sigtuna Summer Squeeze blir ett av mina sista sommar-gigg, säger gitarristen Janne Schaffer som uppträder på lördagen.

Sigtuna Event som arrangerar Sigtuna Summer Squeeze bildades 2019 men har arrangerat musikfestivalen under pandemitider. Nu blir det fritt från restriktioner och S:t Pers ruin är spelplats under fredag och lördag, 2-3 september.

– Efter förra årets mycket uppskattade konserter vid St Pers kyrkoruin har vi i år beslutat att förlägga samtliga konserter där så all publik och alla artister får uppleva levande musik på denna magiska plats, säger Göran Lundh från Sigtuna Event.

Publiken kommer få njuta av artister som Jakob Hellman, Erik gadd, Molly Hammar och Janne Schaffer. Man kan för i år köpa festivalpass för båda dagarna eller bara för en dag.

– Vi har under året jobbat hårt med att hitta nya, spännande artister! Målet med Sigtuna Summer Squeeze har varit att skapa ett spännande och omväxlade program som ska locka en bred publik. Vi är jättestolta över att kunna presentera folkkära artister som Jakob Hellman, Eric Gadd, Molly Hammar, Janne Schaffer samt Nils Landgren och Johan Norberg som bildar gruppen Chapter Two, säger Pelle Nordlander, artistansvarig för Sigtuna Event.