Strejken inne på trettonde dagen

Förhandlingarna i SAS-strejken gick vidare under natten och ännu är ingen lösning nådd.

Skandinaviska resenärer får fortsätta vänta på att SAS-strejken ska vara över. Hundratalet flighter om dagen är inställda från Arlanda med tusentals drabbade som följd. Under lördagen och natten till söndagen satt förhandlare i nattmangling men utan resultat rapporterar SVT.

– Det här är otroligt många, stora, komplexa frågor som har processats under ganska lång tid. Nu handlar det om att se om man kan slutföra de här frågorna, säger Cecilia Fahlberg Pihlgren, svensk medlare, till SVT.

Hur långt parterna kommit i förhandlingarna är inte klart, det finns dock många frågor man måste reda ut. Sedan starten för snart två veckor sedan har 2550 flyg ställts in och 270 000 resenärer påverkats. SAS uppges förlora 100 miljoner om dagen. Piloternas käpphäst är bland annat att SAS inte återanställt piloter som sagts upp under pandemin utan istället tagit in piloter från dotterbolag som i själva verket fungerar som bemanningsföretag enligt SVT.