Stort område redo för nyetableringar

Arlandastad ska expandera och nu när världen är på väg att återstarta efter pandemin vill man locka fler etableringar till området.

Fler ska lockas att etablera i Arlandastad i Arlandastad Groups område. 240 hektar finns att tillgå för intresserade, ett område just vid E4:an och Arlanda.

– Här finns fantastiska ytor i ett optimalt läge! Explore Arlandastad är en självklar plats för företag, både rent geografiskt men även på grund av fördelarna med de starka synergieffekter vi skapar. Vi menar vad vi säger – här finns verkligen utrymme att tänka stort, säger Dieter Sand VD för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad.

Sedan tidigare finns konferens- och mässhallar, hotell, restauranger, träningsanläggning, padel, Drivelab med mera. Dessutom bygger man ihop områdets västra och östra del med en tunnel under E4:an. Satsningen går under namnet Explore Arlandastad.

– Under platsvarumärket samlar vi hyresgäster, företag och samarbetspartners som likt oss har människor, mötesplatser, karriärmöjligheter och verksamhetens utveckling i fokus. Det gör Explore Arlandastad till en attraktiv destination och en accelerator för värdeskapande kluster på ett oslagbart läge. Alla är jättevälkomna att uppleva Explore Arlandastad, berättar Dieter Sand.