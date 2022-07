Stort bageri byggs i Arlandastad

Bake My Cake och Arlandastad Group har nu tillträtt marken och avser uppföra ett gigantiskt bageri på cirka 10 000 kvadratmeter.

Bake My Cake köpte delar av Arlandastad Groups dotterbolag Arlandastad Extra5 i våras, nu har man tillträtt bolaget och tecknat hyresavtal med Arlandastad Group på 15 år om att uppföra ett bageri på 10 000 kvadratmeter. Bygglov uppges vara klart och man håller nu på med markundersökningar. Bageriet väntas öppna under första kvartalet 2024.

– Det är glädjande att Bake My Day valt Explore Arlandastad som platsen för sin expansion. Bageriet bidrar till områdets utveckling och 150 till 200 nya arbetstillfällen. Och förhoppningsvis även nya kommuninvånare, säger Dieter Sand, Arlandastad Group.