Startar upp idrott för flyktingbarnen

Skånela IF och Märsta IK har startat upp ett projekt med idrott för ukrainska flyktingbarn: - Genom denna aktivitet kan vi kanske ge dem en möjlighet att glömma deras, just nu, sorgliga vardag. Vi möjliggör ett s.k ”andningshål” där de endast ska ha fokus på att ha roligt och vara barn, säger Skånelas herrtränare Jimmy Karlsson som är engagerad i aktiviteten.

Under två timmar kommer flyktingbarn från Ukraina som bor på Arlanda Hotellby att få leka och idrotta i Vikingahallen. Ett projekt som Märsta IK och Skånela IF driver tillsammans. Under dagtid kan flyktingbarnen inte göra så mycket mer än att vara på sitt hotell, idrotten en gång i veckan blir ett ”andningshål”, uppger Jimmy Karlsson. Aktiva från både Märsta IK och Skånela IF medverkade under dagen.