Stängda hallar och planer en förlustaffär-Ser över möjlighet att lätta på restriktionerna

Trots att hallar, ishallar, planer och simhallar stängts ned räknar Kultur- och fritidsförvaltningen med ett minusresultat för 2020. Nu öppnar Kultur- och fritidsförvaltningens chef Lars Palmér upp för att det kan bli aktuellt med organiserad barn- och ungdomsidrott igen innan 24/1.

Kultur- och fritidsförvaltningen verkar inte spara in pengar trots att man stängt ner inomhushallar, simhallar, ishallar och fotbollsplaner under drygt en månads tid. Prognosen visar på ett minusresultat på fyra miljoner kronor enligt förvaltningschefen Lars Palmér.

– Kultur- och fritidsförvaltningen anpassar bemanning och exempelvis elförbrukning under nedstängningen. Dock ligger fasta kostnader så som hyra, avskrivning, drift och personal kvar. Till det kommer också att det inte finns några intäkter, i och med att ingen får använda lokaler och anläggningar. Förvaltningen prognosticerade nära 4 miljoner kr i förlust för helåret i novemberprognosen. Detta helt beroende på corona, uppger Palmér för märsta.nu

Enligt Palmér pågår nu diskussioner om att lätta på restriktioner för barn och ungdomsidrotten så att verksamheter kan komma igång i organiserad form i mindre grupper utomhus i enlighet med de nationella råden och på ett smittsäkert sätt. Arbetet pågår tillsammans med andra kommuner att ta fram ett förslag till revidering av inriktningen. Länets kommuner fattade ett gemensamt beslut om att stänga ner hallar, planer och isbanor till och med 24/1.