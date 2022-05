Stand Up-profilen till Märsta

Lokala stand up klubben Little Giant Comedy Club har gjort klart med Shan Atci till Anders och Jag.

Till säsongsavslutningen har Little Giant Comedy Club bokat in Shan Atci. En av landets mest erfarna komiker och en given stand up-favorit. Föreställningen är gratis men man måste boka bort. Under våren har klubben haft besök av Özz Nüjen och Magnus Betnér bland annat.

– Vi har sedan starten i februari, efter att restriktionerna släppt, haft fullsatt. Den åttonde mars på Internationella kvinnodagen hade vi en kväll med endast kvinnliga underhållare. Alla intäkter från kvällen skänktes till kvinnojouren i Sigtuna.