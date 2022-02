Stand Up flyttar in till Anders och jag

Stand up-entusiasten Cecilia Saberi som drivit klubb på flera ställen i kommunen flyttar nu in med sitt koncept på Anders & jag i Märsta Centrum: - Under våren kommer Little Giant Comedy Club att köra en torsdag i månaden, hälsar Cecilia.

Özz Nöjen och Magnus Betnér är två av komikerna som kommer till Anders & jag som en del av Little Giant Comedy Club. Cecilia Saberi som driver klubben hälsar att man kommer köra stand up en gång i månaden, dock blir det två gånger i februari. Utöver etablerade komiker kommer det att bjudas in nästa generations komiker.

– Syftet är att bjuda Märsta och Väsbys befolkning på komedi – man ska inte behöva åka in till Stockholm för att ta del av standup. Det är ett viktigt inslag i den lokala kulturscenen. Cecilia Saberi lyfter samarbetet med lokala krogar.

– Som klubbägare är det också viktigt att samarbeta och lyfta lokala restauranger. Anders & jag bidrar mycket till det lokala föreningslivet, engagerar sig i viktiga samhällsfrågor lokalt och är seriösa arrangörer. Därmed bidrar en standup-kväll inte bara till ett gott skratt utan också till att skapa ett bättre lokalsamhälle. Det är väldigt viktigt för mig som klubbägare. Responsen för klubben uppges stor, Cecilia märker av intresset i affärer, på gymmet och så vidare. Många vill se en comeback. Nu är det bokat hela vägen till sommaren. Därefter ska man utvärdera. Redan 10/2 kommer Özz Nujen till Anders & jag