Stagnering på bostadsmarknaden i kommunen

De kraftigt ökande villapriserna har stagnerat samtidigt som priset på bostadsrätter sjunker.

Snittpriset för en bostadsrätt i kommunen minskade med fem procent de senaste tre månaderna enligt siffror från Svensk mäklarstatistik som Newsworthy har sammanställt. 126 bostadsrätter såldes under perioden december-februari till snittpriset 2,0 miljoner. Dock har det sålts tretton fler bostadsrätter under den senaste perioden än under fjolårets.

På villamarknaden har den kraftiga ökningen stagnerat, ökningen var en procent under det senaste kvartalet. 45 villor har bytt ägare under december-februari där snittpriset var 5,3 miljoner kronor. I kommunerna närmare stan ökar dock priserna mer än i Sigtuna.