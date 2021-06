Spår ökad befolkning till 2040

SCB spår kraftig ökad befolkning i kommunen till 2040: - Befolkningstillväxten i Sigtuna beror framför allt på att invandringen väntas överstiga utvandringen i kommunen, säger Alexandra Malm, statistiker på SCB.

Till 2040 kommer Sigtuna kommun att vara nära 60 000 invånare, närmare bestämt 59 400. Det är en ökning med 20 procent, 9820 invånare fler än idag.

– Befolkningstillväxten i Sigtuna beror framför allt på att invandringen väntas överstiga utvandringen i kommunen. Framskrivningen visar att det under perioden 2021–2040 beräknas flytta in omkring 14 600 personer från andra länder, medan 8 170 väntas emigrera. Det ska dock sägas att det är särskilt svårt att göra prognoser om in- och utvandring. Även att antalet födda väntas överstiga antalet döda bidrar till tillväxten, säger Alexandra Malm, statistiker på SCB.

I hela länet väntas befolkningen växa med 16 procent, Sundbyberg sticker ut som den kommun som ökar mest, med hela 27 procent. I hela riket kommer vi vara 11,3 miljoner invånare, 900 000 fler än idag. I stort sett samtliga länets kommuner ökar med minst 10 procent. Några över 20 procent. Danderyd är enda kommun som väntas minska, Vaxholm ökar bara med fem procent. Väsby växer lika mycket som Sigtuna, 20 procent. Upplands-Bro med 22 procent.