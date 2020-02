Socialdemokraterna sviker väljarnas förtroende

När hela den socialdemokratiska gruppen uteblir från nämndmöten och deras gruppledare systematiskt uteblir från beredningsmöten utan att ens meddela förhinder tyder det på ett djupt förakt för den representativa demokratin.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens (UAN) ansvar är brett. Från gymnasieskola och vuxenutbildning till försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Politikerna i nämnden bär det yttersta ansvaret för verksamheterna. Vi ska säkerställa att ungdomar klarar gymnasiet och går vidare till studier eller jobb, att vuxna som behöver komplettera sina betyg för att klara sin och sin familjs försörjning kan göra det och att de som har rätt till försörjningsstöd kommer ut i egen försörjning så fort som möjligt. Det är därför, oavsett majoritet och opposition, viktigt att vara aktiv i nämndens arbete.

Under 2019 hade nämndens arbetsutskott en beredande funktion, något som infördes när jag valdes till ordförande hösten 2017. Alla ärenden för kommande nämndsammanträde presenterades och oppositionen fick därmed se ärendena tidigt för att få möjlighet att ställa frågor före sammanträdet. Allt för att öka oppositionens insyn. Under 2019 tvingades vi dock ställa in 6 av 13 arbetsutskott på grund av socialdemokraternas frånvaro. Flera gånger ställdes mötet in på plats då S-gruppledaren inte ens orkat meddela sin frånvaro.

Trots upprepade samtal med både S-gruppledaren i nämnden, Mia Hämäläinen Persson, och med tidigare samt nuvarande oppositionsråd, skedde ingen förbättring. Detta ledde till beslutet att ta bort det beredande mötet som i grunden syftade till att ge oppositionen ökad insyn. Ointresset från oppositionen att ta vara på möjligheten till ökad insyn är häpnadsväckande.

Att 2020 skulle bli värre än 2019 var jag inte beredd på. På UAN’s sammanträde den 18 februari uteblev hela den socialdemokratiska gruppen (fem personer). Varken jag som ordförande, förvaltningen eller oppositionskollegan från Vänsterpartiet hade meddelats.

Vi är alla, oavsett majoritet eller opposition, valda att representera kommunens invånare. Att hela S-gruppen uteblir från nämndmöten är både märkligt och upprörande. Än värre är att den låga närvaron visar ett tydligt mönster som nu pågått en längre tid. Tas inte nämndens arbete på allvar och respekterar man väljarnas förtroende?

Socialdemokraterna är skyldiga kommuninvånarna svar på dessa frågor. Detta agerande undergräver inte bara förtroendet för deras parti, utan för politiken i stort.

Mattias Askerson (M)

Ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Svar från Socialdemokraterna

Socialdemokraterna sätter alltid kommunens gymnasieutbildning, vuxenutbildning, försörjningsstödsinsatser och arbetsmarknadsinsatser högt på den politiska agendan. Att ledamöterna uteblev från nämndmötet den 18 februari är inget som ska uppfattas som någon slags protestaktion från gruppens sida. Vi är heller inte ute efter att komma med några bortförklaringar.

På grund av förhinder av personlig karaktär kom det in en rad sena avhopp som aldrig nådde nämndordföranden Mattias Askerson. Vi beklagar detta. Vi socialdemokrater värnar den representativa demokratin och vi anser att varje förtroendevald representant ska ta sitt ansvar i det uppdrag man fått från kommunfullmäktige.

Vi har med anledning av den extraordinära situationen som uppstod sett över våra interna rutiner och stärker nu upp vår internkommunikation för att säkerställa att det inte händer igen.