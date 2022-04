Smuggling av vattenpipstobak ökar

Tullen på Arlanda har under 2021 gjort mycket stora beslag av vattenpipstobak jämfört med året innan.

Beslag av vattenpipstobak ökar och i landet är det stora mängder som kommer in via Arlanda enligt Tullen. Under 2021 var det 267 beslag av vattenpipstobak, att jämföra med 142 året innan. Bara under de tre första månaderna i år har 46 beslag gjorts på Arlanda. Råtobak kommer främst in till Sverige via Spanien och det finns flera fabriker i Sverige som tillverkar slutprodukter inom vattenpipstobak.