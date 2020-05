Smittade och avlidna ökar något i kommunen

Antalet avlidna i kommunen är nu 37 personer vilket är en ökning med fyra personer jämfört med föregående vecka.

Förra veckans covid-19 rapport är nu klar per kommun och stadsdel i Stockholm. Den visar att 37 personer är konstaterat avlidna i kommunen vilket är en ökning med fyra fall, antalet smittade är uppe i 213 personer. Antalet smittade har ökat med 10 personer.

Antal fall per 10 000 invånare i kommunen är 43 stycken och antalet avlidna per 10 000 är 7,6. Sigtuna ligger i antalet avlidna/10 000 invånare under Väsby som har 10,5. Lägsta siffran finns i Norrtälje med 2,5 döda per 10 000 invånare. Upplands-Bro ligger på 8,8. Länssnittet för antalet smittade per 10 000 invånare är 44 och för antalet avlidna 7,7 personer. Sigtuna kommuns siffror ligger alltså i linje med länssnittet.