SMHI varnar: Risk för ishalka i kommunen

SMHI utfärdar en gul varning för plötslig ishaka för måndag kväll till och med tisdag förmiddag.

Ett regnområde som drar in över östra Svealand kommer att frysa på under morgonen då temperaturen i bland annat Sigtuna ligger kring 0 eller strax under. Det finns risk för plötslig ishalka med anledning av uppklarnande och sjunkande temperaturer. Varningen gäller från måndag kväll till och med tisdag klockan 10.00.