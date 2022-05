Smash and grab mot fraktföretag

Ett fraktföretag i Arlandastad utsattes under tidig morgon för en smash and grab: - Det låg fotanglar vid bron över järnvägen, berättar ett vittne för märsta.nu

Tidigt i morse larmades polis till Arlandastad där en lagerlokal utsatts för smash and grab. Gärningspersonerna ska ha använt en hjullastare för att ta sig in och kom över teknikprylar. De lämnade platsen i flera bilar. Polis bekräftar att det efter kuppen kastats ut fotanglar. Ingen har gripits och polis spärrade av platsen för teknisk undersökning under morgonen och förmiddagen. En förundersökning om grov stöld har upprättats.