Skuldrådgivare väntar sig en intensiv höst och vinter

Kommunens skuldrådgivare uppmanar kommuninvanre som har problem med ekonomin att höra av sig: - Vi rekommenderar att man tar kontakt med en budget- och skuldrådgivare innan man ansöker om till exempel skuldsanering, säger Alexandra Solvin Budget- och skuldrådgivare.

märsta.nu rapporterade under måndagen om att antalet skuldsatta ökat under coronakrisen. Det är något som även kommunens Budget- och skuldrådgivare uppmärksammat.

– Vi tror ju som Kronofogden gör att vi kommer få en ökning här under hösten/vintern. Speciellt eftersom vi har Arlanda i vår kommun och där många blivit permitterade eller uppsagda, säger Alexandra Solvin.

Redan nu om man har det besvärligt med ekonomin så kan man kontakta kommunens skuldrådgivare. Innan man ansöker om skuldsanering rekommenderar Anna att man kontaktar dem.

– Vi gör en skuldkartläggning om så är fallet. Vi kan då ganska snabbt se om en person är kvalificerad för att få en beviljad skuldsanering. Vi hjälper då personen att skicka in en ansökan och finns med under hela skuldsaneringsperioden. Vi får kopior på allt som KFM skickar ut och kan då förklara för klienten vad det är KFM skriver och vad som händer härnäst. Vi kan även vara behjälpliga med att göra en hållbar budget för våra klienter. Om personen inte är kvalificerad för skuldsanering så kan vi hjälpa till att ansöka om en betalningsplan till personens fordringsägare för en mer hållbar ekonomi.