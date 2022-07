Skolkandet ökar – Så många blir av med studiemedel

Skolkandet bland gymnasieungdomarna i kommunen ökar och nästan var tionde blev av med sitt studiebidrag till följd av skolk.

159 elever fick indraget CSN studiebidrag under det gångna läsåret 2021/22 på grund av för hög frånvaro – skolk. Det motsvarar 8,6 procent av eleverna, en siffra som ökar från 5,2 procent föregående läsår och 7,3 procent 19/20.

– En effekt av distansundervisningen var att den generella närvaron ökade och eleverna var i högre utsträckning i tid till lektionerna. Samtidigt har det varit svårare för lärarna att bedöma i vilken utsträckning eleven varit närvarande eller inte, vilket också kan ha påverkat frånvaro­rapporteringen, säger Peter Engberg, analytiker på CSN.

Eftersom klassrumsundervisningen till större delen var tillbaka under föregående läsår så ökade också ogiltig frånvaro enligt CSN. Länssnittet i Stockholm är tio procent. Den nedre gränsen för när studiebidraget kan dras in är fyra timmars upprepad ogiltig frånvaro under en månads tid. Skolan avgör vad som räknas som ogiltig frånvaro.