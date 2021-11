Skjutningar på lägre nivå i år

Skjutningarna i kommunen ser ut att minska jämfört med förra året med knappt två månader kvar.

De senaste fyra åren har totalt 25 skjutningar inträffat i kommunen och tre personer har mist livet. Under 2020 var det rekordmånga skjutningar, tio stycken, i samband med en avled en person. Hittills under 2021 är det fem skjutningar som inträffat, två personer har fock mist livet och två skadats. Antalet skjutningar ser med cirka 45 dagar kvar av året inte ut att överstiga 2020 års nivå. Sigtuna har dock ett jämförelsevis högt antal skjutningar i relation till befolkningen, 5.0 per 10 000 invånare enligt siffror som SVT sammanställt. De flesta skjutningar har inträffat i Märsta/Valsta, bara en skjutning har inträffat i Sigtuna, i Til, sedan 2018.