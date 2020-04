Skånela tappar nyckelspelare till SHE

Skånela tappar två nyckelspelare till den kommande säsongen, en av dessa är målvaktstalangen Gracia Zomi Axelsson.

Två skånelaiter lämnar laget för spel i SHE kommande säsong. Målvaktstalangen Gracia Zomi Axelsson hamnar i Boden som den gångna säsongen var nästjumbo i SHE. Utöver det hamnar Sofia Kom Aune i Skara, mittenlag i SHE. Skånela uppger på sin hemsida att man gärna hade velat ha kvar dem men att man är stolta och glada för tjejerna som får chansen att ta nästa kliv i sina handbollskarriärer.