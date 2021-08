Skånela tappade ledningen i Alingsås

Skånela föll i Svenska Cupen mot Alingsås och lagets öde blir klart senare under söndagen.

Trots kalasstart med ledning 6-0 och 7-1 lyckades Skånela inte kamma hem segern mot Alingsås. Man hade även ledningen med fyra bollar i paus men Alingsås kämpar ikapp och förbi i andra. Efter en kvart in i andra är Alingsås ikapp och kort därpå även förbi. Därefter tittade man inte längre bakåt utan kunde vinna med 25-23. Skånela får nu hoppas att Önnered vinner mot Lindesberg under söndagseftermiddagen. I så fall är Skånela vidare, såvida inte Önnered vinner med 18 bollar, vilket är nödvändigt för att man ska ta sig förbi Skånela om just nu är tvåa på bättre målskillnad.

Målen

Ladan 5, Östling 3, Lindberg 3, Nilsson 3, Svarén 3, Wärnmark 2, Frank, Lindén