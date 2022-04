Skånela IF ger fria mensskydd till alla kvinnliga utövare

Skånela IF erbjuder i ett samarbete med RedLocker gratis mensskydd till kvinnliga utövare i sin verksamhet: - Skånelas styrelse ser samarbetet med RedLocker som en självklarhet för att skapa en trygg idrottsmiljö och vill jobba starkt för att mens och mensskydd inte ska vara något som är tabubelagt, uppger Per Romild, vice ordförande i Skånela.

Med omedelbar verkan kommer Redlocker och Skånela IF att inleda ett samarbete som erbjuder kvinnliga utövare i verksamheten fria mensskyd.

– Vi är en förening för alla, stor som liten, bredd som elit och då vill vi också skapa sådana förutsättningar som gör att alla känner sig sedda, viktiga och en del av Skånela-familjen. Med detta initiativ hoppas vi vidare att vi kan vara med att påverka för en förändring i det större perspektivet, säger Per Romild, Vice Ordförande Skånela IF.

Liza Eriksson, medgrundare av Redlocker, hyllar Skånelas initiativ då det är ett stort steg mot att skapa trygg idrottsmiljö.

– Jag tycker också att det tyder på närheten som finns mellan spelare och tränare, att man ser och förstår ett sedan länge tabubelagt behov. Det är fint att vi tillsammans kan skapa den förändring som förmodligen alla önskar sina barn- och barnbarn i framtiden och det börjar med vårt agerande i nutid

Redlocker grundades 2018 och är idag ledande leverantör i Norden av automater för fria mensskydd till arbetsplatser, skolor och idrottsplatser. Man strävar efter ett bättre samhälle för människor med mens. Produkterna finns för att skapa jämställda verksamhetsmiljöer med förutsättningar för att alla ska klara sin vardag oavsett vilken dag i månaden det är.