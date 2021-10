Skånela föll trots 31 mål

Skånela som inlett Damallsvenskan tungt noterade ett tredje nederlag i Vikingahallen mot OV Helsingborg: - Idag tycker jag att vi på allvar har möjlighet att vinna, sa tränare Fredrik Söderberg Wernheim efter matchen.

Skånela har inlett med nederlag mot Tyresö och Eslöv i Damallsvenskan. På lördagen kom OV Helsingborg till Vikingahallen. Det såg bättre ut än tidigare matcher och man ledde även i paus och är med till sista tio, men avslutningen från Skånelas sida är inte optimal. OV går från lika till tremålsledning och det greppet tar sig Skånela inte ur.

– Vi gör det jättebra, vi kämpar och sliter och gör det som bör krävas för att vinna. Vi har alla ingredienser. I de andra två matcherna har vi fallit på eget bevåg, idag tycker jag att vi på allvar har möjlighet att vinna. Det är tråkigt för tjejerna som krigar vecka in och vecka ut, sa tränare Fredrik Söderberg Wernheim.

Skånela fick in 31 bollar, men OV gör alltså 32. Skånela tar med sig anfallsspelet, men försvarsspelet behöver man arbeta med för att segrarna ska komma.

– Anfallsspelet stämmer bra, vi har ännu mer att ge där idag. Vi gör ändå 31 men släpper in för mycket mål för att vinna. När det klaffar ska alla lag vara oroliga. Jag känner ingen stress, vi tror på det vi gör. Handboll är små marginaler. Just nu har vi inte marginaler med oss men nån gång vänder det, fortsatte Söderberg Wernheim.