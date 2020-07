Sju års fängelse för mordförsök i Valsta

En man från Märsta döms till fängelse i sju år sedan han skjutit en annan man i Valsta i februari.

I februari i år sköts en man på Frejgatan i Valsta. Nu har gärningsmannen dömts till sju års fängelse för mordförsök. Mannen avlossade flera skott varav ett träffade i armen. Via bland annat DNA-teknik har man kunnat koppla gärningsmannen till brottsplatsen. Bakgrunden ska ha handlat om en narkotikaaffär. Målsäganden uppgav under utredningens gång vem som sköt honom och polisen kunde gripa honom. Gärningsmannen döms öven för ofredande då han ska ha spottat på en häktesvakt under tiden han satt häktad.