Sista värvningen på plats för Skånela

Skånela gjorde i början av juli klart med Simon Nyberg från IFK Tumba.

Skånelas lagbygge är med största sannolikhet spikat inför försäsongen som startar 3:e augusti. Det senaste tillskottet är Simon Nyberg, 23, som man värvade in tidigare i juli, Nyberg kommer från IFK Tumba och har signerat ett kontrakt på ett år med option på ytterligare ett. Han är en 9-metersspelare som kan användas både i offensiven och defensiven.

– Jag är jättenöjd att Simon väljer att spela med oss den kommande säsongen och att vi fick till denna lösning så här sent in i försäsongen, kommenterar tränare Jimmy Karlsson på Skånelas hemsida.

Karlsson ser Nyberg som en bollskicklig mittnia som kan hålla i spelet, han är också duktig på genombrott och användbar i flera niometerspositioner.

– Han har också visat kvaliteter i defensiven vilket är mycket positivt då han också ligga på en tvåa och använda sina spetsegenskaper i omställningsspelet. Simon är fortfarande 23 år ung och har mycket kvar att utveckla. Vi hoppas att han kan ta ytterligare kliv i vår miljö och vi är övertygade om att han kommer kunna bidra hos oss i kampen om topplaceringar i allsvenskan, fortsätter Karlsson.