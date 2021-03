Sista delarna av aulan rivs

Under eftermiddagen pågick eftersläckning och rivning av aulan i SSHL: - Vi är många som sörjer den vackra byggnaden, som varit en symbol och viktig samlingslokal för skolan i alla år. Tack för allt stöd som har flödat in under dagen, skriver SSHL i ett uttalande.

SSHL:s aula var utom räddning när branden som man tror startade i källaren spred sig uppåt och tog fart i det nästan 100 år gamla virket. Trots snabb insats av brandkåren hann man inte rädda den. Än under eftermiddagen pågick släckning och en stor grävmaskin hade kallats in för assistans och riva väggar. Aulan var tidigare gymnastikhall och byggdes på 30-talet. Den ritades av John Åkerlund. Nu är ett minnesmärke över centrala Sigtuna borta. Det var många sigtunabor som passerade förbi längs strandpromenaden och stannade till för att skåda tragedin.

– Det är så tråkigt, en fin byggnad och så fina minnen jag har därifrån, sa en förbispasserande till märsta.nu