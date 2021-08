Silver för IFK Märsta i SM

IFK Märsta har deltagit på SM i Huddinge och bland annat blev det silver för stafettlaget i M45.

Per Eriksson, Kemal Davidsun och Morten Linnes sprang i stafett 3×800 meter i ålder M45, alltså män över 45 år, i samband med SM i Friidrott som arrangerades på Källbrinks IP i Huddinge. Det gick så pass bra för IFK Märsta att det blev en pallplats. Noterbart är att endast Per Eriksson är under 50 år, han är 46. Kemal är 50 och Morten 54 år.