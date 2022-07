Sigtunas rådhus öppnar upp för Pride-vigslar

Sigtunas Rådhus kommer under Pride-veckan första veckan i augusti att öppna upp för drop-in-vigslar en dag: - Vi vill bidra till att sprida glädje och kärlek och stå stolta tillsammans i kärlekens tecken. Det gör vi bland annat genom att under Pride-veckan bjuda in till drop-in vigslar i Sveriges minsta och mysigaste rådhus, säger Anna Lakmaker, vd på Destination Sigtuna.

Sigtuna kommer att medverka i Pride-färgernas tecken första veckan i augusti där man tillsammans med lokala näringslivet ska lyfta kärleken oavsett form. Sigtunas Rådhus kommer att vara öppet för vigslar oavsett kön eller sexuell läggning. Hotellen kommer ha romantiska erbjudanden med övernattningspaket, middagar och upplevelser. Rådhuset som är Sveriges minsta och invigdes 1744 tillägnar 2:a augusti för vigslarna.