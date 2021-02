Sigtunarännet blir coronaanpassat

Sigtunarännet genomförs i år med start 13 februari och pågår till och med 21:a februari.

Det blir ett coronaanpassat Sigtunarännet i år som startar 13/2 och pågår till och med 21/2. Deltagarna åker när de vill under den tidpunkten. En slinga längs Sigtunafjärden kommer att plogas, kommunen har sagt att det ska plogas under denna vecka då det trots kylan inte varit tillräckligt med tjock kärnis.

I år finns det inga funktionärer och den sedvanliga folkfesten uteblir. Den som vill åka loggar in sig mot en app som via GPS mäter sträckan och tiden. När man är klar så får man medalj, mössa och situnderlag till sin adress. Sigtunarännet meddelar att all anmälan sker digitalt och att man inte ska åka ensam. Man bör vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för isåkning till sjöss.