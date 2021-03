SigtunaHem inleder byggprocess av Stationshusen

Stationshusen vid Sätuna torg ska nu byggas efter att rivning av ICA-huset går in i slutfasent: - Projektet heter Stationshusen och är ett av våra viktigaste framtidsprojekt med totalt cirka 200 nya bostäder. Här kommer också cirka 3 500 kvadratmeter lokaler, butiker, restauranger och caféer, säger Göran Langer, vd på SigtunaHem.

– Planen är att återskapa en livfull mötesplats och stadsmiljö alldeles intill stationen, uppger SigtunaHems VD Göran Langer.

Spadtaget för projektet tas formellt efter sommaren. Om två år beräknas de första hyresgästerna flytta in. Etapp 1 ger 65 hyresrätter och 45 bostäder, etapp 2 cirka 100 lägenheter och lokaler.

– Just nu jobbar vi med att hitta en ersättare till ICA under byggtiden. Vi planerar även för en större matbutik när det nya torget är klart, säger Elin Boström,

projektledare på SigtunaHem.

Byggprocessen kan följas via sociala medier eller en särskild hemsida som SigtunaHem låtit göra med det passande namnet stationshusen.se