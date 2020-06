Sigtunabor skriver låt till ME

Artisten ME, Fredrika-Louise, är född i Sigtuna, nu har hon fått en låt skriven av sigtunaprojektet Trojan Horse.

Trojan Horse består av sigtunaborna Chris Lotthagen-Wildinghoff, Robin Ahnlund och Anders Lindh. Nu har de gjort en låt åt artisten ME, Fredrika-Louis, som är född i Sigtuna. De kom i kontakt med varandra i början av året och sen dess gick det fort. ME har sjungit hela livet och drömt om att ge ut musik.

– Jag gjorde min första livesända intervju med en amerikansk radiostation i New York i veckan och nu spelas mina låtar på ett tjugotal klubbar i USA, berättar hon.

Dock kan hon än så länge inte spela inför publik vilken är en annan dröm. Detta på grund av rådande coronarestriktioner. Det planeras för spelningar i London till hösten om pandemin är under kontroll. Hon avser också spela i Sigtuna i slutet av sommaren, i samband med det lanserar hon sin andra singel.

Trojan Horse har studio både i Stockholm och i Sigtuna. De jobbar förutom med att skriv och prdcera musik till artister att göra musik till både företagsreklam och tv-produktioner.