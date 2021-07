Sigtunabo förbundskapten för U23-landslaget

Sigtunabon Martin Möller som varit assisterande tränare för U23-landslaget får leda laget året ut: - Det är ärofyllt och smickrande att få ansvaret som U23-förbundskapten och få jobba med så skickliga spelare på den här nivån, säger Möller.

Martin Möller som under många år varit engagerad i Sigtuna IF både som tränare och sportchef har via Upplands Fotbollförbud där han var distriktstränare nu nått U23-landslaget för damer där han under en tid var assisterande tränare. Sedan förbundskapten Renée Slegers lämnat för att träna FC Rosengård landar huvudansvaret året ut hos Martin Möller.

– Vi är mycket glada över att Martin tar över och fortsätter det fina arbetet han och Renée startat tillsammans med sitt team. Det känns även mycket bra med det fina samarbetet med Landslag Dam i rekryteringsarbetet och det alltid pågående arbetet med U23, säger Yvonne Ekroth, landslagschef för U23- och flicklandslagen, i ett uttalande.

Martin kommer i sitt arbete även att arbeta nära A-landslaget och ledarna Peter Gerhardsson och Magnus Wikman. Han säger att det är ett ärofullt och smickrande uppdrag. Första samlingen är i september, därefter väntar bortalandskamp mot Nederländerna samt två landskamper i oktober och en i november.

Martin var även instruktör för Arlandagymnasiets NIU-program med inriktning fotboll där han tränade elever som gick fotbollsinriktning.